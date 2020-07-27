Altınyıldız Kolejinde İstediğin Herşey Olabilir, İdeallerini Gerçekleştirebilirsin.

LİSE TERCİHİNİZDE, ŞAMPİYONLARIN KOLEJİ ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ YANIBAŞINIZDA!

20 Temmuz 2020 – 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Lise tercihleri başladı.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık Servisi Birimi yetkilileri Lise tercihlerinde ailelerin çocuklarının isteklerine duyarlı olmalarını ayrıca,

Ailelerin lise tercihleri sürecinde çocuklarının geleceğini düşünerek, imkânları ölçüsünde fedakârlık yapmaları ve lise tercihlerinde Özel okul tercih edecek ailelerin okulları araştırmalarının önemli olduğunu vurgulamıştır.

Okul seçimi yaparken mutlaka okulu gezin.

Öğrencilerin gidecekleri lise belirlenirken; Üniversitede okumayı hedefledikleri bölüme uygun lise seçilmeli ve bu doğrultuda eğitim alınmalıdır. Gelecek beklentilerini karşılayan ve güçlü bir kariyer eğitimi olanağı veren liseyi seçmeleri en doğru karar olur.

Türkiye’nin en iyi,en güzel okul kampuslerinden birisi Altınyıldız seçildi.

İyi bir lise eğitimi almak, nitelikli bir üniversiteyi kazanmak amacıyla

yapılacak lise araştırılmasında; okulun eğitim kadrosu, eğitim anlayışı, eğitim geçmişi, üniversiteye yerleştirme oranları, okulun konumu, fiziki imkânları, sosyal, sportif, kültürel etkinliklerine de bakılmalıdır.

Yıllardır güçlü, başarılı öğretmen kadromuz başarı destanları yazmaktadır.

Okul seçerken teknik alt yapının ve personel yapısının hazırlıklı olmasının

eğitimin aksamaması adına son derece önemlidir. Teknik donanım ve alt yapı artık eğitimin vazgeçilmezidir. Küresel salgın sürecinde eğitim şeklinin Uzaktan Canlı Eğitim Modeline döndüğü görülmüş ve uzaktan canlı eğitimin bir parçası haline gelmiştir.

Uzaktan eğitim sürecinin en başarılı kurumları arasında Altınyıldız var.

Sadece bilgiyi aktaran değil öğrencilerin yeteneklerini keşfeden bir eğitim

anlayışı olan okul seçmek önemli bir ölçüttür. Öğrencilerin var olan yeteneklerini eğitim sürecine dâhil etmek gerekmektedir. Sadece teorik bilgileri öğretmek yeterli olamayacağı için tercih edilecek okulun kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerini de araştırmak gerekmektedir. Ayrıca küreselleşen dünyada yabancı dilin önemi unutulmadan, seçilecek okulun yabancı dil eğitimi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Altınyıldızlılar yıllardır Dünya, Avrupa, Türkiye ve Nevşehir derecelerini kazanıyor.

Gençler için en uygun liseyi seçmenin, onun tüm yaşamını etkileyecek en

önemli kararlardan birisi olduğunu dile getiren Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık Servisi Birimi, lise seçimi yaptığında anda aslında öğrencinin geleceğine ve hangi üniversiteye gideceğine, hedeflerine baştan karar vermektedir. Hayatıyla ilgili bir tercihte bulunmaktadır.

Çocuğun öz güveninin oluşmasını, sosyal olarak gelişmesini sağlayan yerlerin

başında okul gelmektedir.

Özellikle lise dönemi ergenliğin en belirgin şekilde yaşandığı dönemdir. Bu nedenle gideceği okulda kuracağı arkadaşlıklar, öğretmenleri ile iletişimi, başarma duygusu onun karakterini geliştirecektir. Velinin ve öğrencinin beklentisinin okulla uyumlu olması, gençlerin özelliklerinin okulun vizyon ve misyonuna da uyumlu olması gerekmektedir.

Doğru lise tercihi başarıyı ve mutluluğu artırır.

Türkiye’nin ve Nevşehir’in en başarılı, en büyük Kolejlerinden Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Nevşehir’dedir.

Yalnızca sınava odaklanan bir okul bugünün koşullarında artık yeterli

olamaz.

Akademik başarının yanı sıra öğrencinin yeteneklerini keşfedip, yabancı dilini

geliştirebileceği, sanatla ve sporla ilgilenebileceği, bilişim teknolojilerini öğrenebileceği, öğrenciye donanım sağlayan bir okul, öğrencinin hayat başarısını artırarak hayata daha pozitif bakacaktır.

Doğru liseyi tercih eden öğrencilerin daha başarılı bir birey olmanın yanında

daha mutlu olduğu, çevresine ve geleceğe olumlu katkı sağlayacaktır.

Tercih edilen Lise, ufkunun geniş olması dünya vatandaşı yetiştirmeye

amaçlayan geniş bir bakış açısına sahip olması son derece önemlidir. Gençlerimiz gelenekleriyle, inançlarıyla barışık, ulusunun ve devletinin temsilcileri olmalıdır.

Nevşehir’de üniversite boyutlarında bir lise, ALTINYILDIZ FEN VE ANADOLU LİSESİ!

Öğretmenlerin çocuklarla iyi iletişim sağlayabilmesi, etkin

dinleyebilmesi ve onlara örnek olabilmeli teknik yeterliliğe sahip olmalıdır.

Öğrenci ve aile akademik kadro ile tanışmalıdır. İletişim karşılıklı güven

duygusunu artırarak ve çocuğun kendisini daha özgüvenli hissetmesine neden olacaktır. Öğrenmenin gerçekleşmesi öğrencinin kendisini güvende hissetmesiyle doğrudan ilgilidir. Okul seçiminde gerçekten donanım sağlayan bir eğitim verip vermediği gibi birçok unsura bakılması gerekmektedir. Eğitim; bir defa alınan ve ömür boyu kullanılan tek olgudur.

Her yıl binlerce veli ve öğrenci tercihleriyle bu soruların doğru cevabının Altınyıldız olduğunu belirttiler.

Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Nevşehir’de yıllardır başarılı bir eğitim öğretim vermektedir. Türkiye’nin en kaliteli, en başarılı Lisesi arasında seçkin yerini yıllardır perçinlemiştir.

Gururluyuz! Binlerce mezunumuz ile Türkiye’nin geleceğine yön vermekteyiz

Öğretmenden, Doktora, Mimardan, Mühendise, Diş Hekiminden Eczacıya, Turizmden Sağlığa her yerde ve her alandayız.

Aselsen’den, Roketsan’a, Baykar’a Teknokentlere, yurtiçinde ve yurtdışında Altınyıldız Eğitim Kurumları mezunlarının imzaları var, alınterimiz, emeğimiz var.

Onlar başarılı bir hayatın, mutlu Altınyıldızları olarak parlamaktadır.

“ Başarılı bir gelecek, iyi bir Üniversite için Altınyıldız Koleji”

Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları

21.07.2020