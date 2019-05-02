Altınyıldız Koleji Bilim Kültür Şenlikleri Başladı

Altınyıldız Bilim Kültür Şenliklerinde, JAKEM gösterisi, Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı Konseri, Bilim Şenliği Proje Sergisi, spor turnuvaları, yarışmalar ve konserler düzenleniyor.

Bilim ve Kültür Şenliklerinde öğrencilere dolu dolu etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Bilim ve Kültür Şenliklerine, Nevşehir Anadolu Lisesi, Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi Okul Yöneticileri,öğretmenler ve öğrencileri de katılıyor.

Şenlikler 3 Mayıs Cuma günü saat 17.00da sona erecek.