Altınyıldız Koleji 12. Sınıflar Veli Toplantısı Yapıldı

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji12. Sınıflar veli toplantısı yapıldı. Altınyıldız Koleji 12.sınıflar veli toplantısına öğrenci velileri yoğun ilgi gösterirken, gerçekleşen toplantılarda branş öğretmenleri ve öğrenci velileri bir araya geldi.

Altınyıldız Koleji 12. Sınıflar Veli Toplantısı Yapıldı
banner230

Öğretmenler, velilerle bire bir görüşerek derslerin işlenişi, deneme sınavları, öğrenci davranışları, veli-öğrenci ilişkisi konularında geniş değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya katılan velilere sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine dair bilgiler verildi.

Temmuz ayından itibaren okul kursları ile Üniversite Sınavlarına hazırlanan Altınyıldız Koleji 12. Sınıf öğrencilerine gece etütleri Ekim ayında başlamıştı.Periyodik deneme sınavlarının devam ettiği Kolejde öğrencilerin konu eksiklikleri bire bir etütlerle giderilmeye çalışılmaktadır.

Öğrencilerinin aldığı eğitimden memnuniyetlerini ifade eden öğrenci velileri, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıların çok verimli geçtiği belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder