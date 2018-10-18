Altınyıldız Koleji 12. Sınıflar Veli Toplantısı Yapıldı

Öğretmenler, velilerle bire bir görüşerek derslerin işlenişi, deneme sınavları, öğrenci davranışları, veli-öğrenci ilişkisi konularında geniş değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya katılan velilere sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine dair bilgiler verildi.

Temmuz ayından itibaren okul kursları ile Üniversite Sınavlarına hazırlanan Altınyıldız Koleji 12. Sınıf öğrencilerine gece etütleri Ekim ayında başlamıştı.Periyodik deneme sınavlarının devam ettiği Kolejde öğrencilerin konu eksiklikleri bire bir etütlerle giderilmeye çalışılmaktadır.

Öğrencilerinin aldığı eğitimden memnuniyetlerini ifade eden öğrenci velileri, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıların çok verimli geçtiği belirtildi.