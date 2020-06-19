Altınyıldız İlköğretimde Online Karne Töreni

Altınyıldız İlköğretim Kurum Müdürü Mehmet ERAVCI , 2019-2020 öğretim yılında,22.yılımızda öğrencilerimizin hem akademik hemde kültürel ve sportif anlamda çok büyük başarılara imza attıkların,ifade etti.Bu büyük başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi kutladı.22.yıl mezunlarımız olan 8.sınıf öğrencilerimize yeni öğretim hayatlarında başarılar diledi.Diğer öğrencilerimize de yaz tatilinde kendilerine verilen programlara uymaları gerektiğini belirten Sayın ERAVCI, başarılarla dolu bir öğretim yılını geride bıraktığımızı ,2020-2021 öğretim yılında sağlıklı bir yıl olması temennisiyle ,seneye başarılarımızın katlanarak devam etmesini dilediğinde bulundu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak tüm öğrenci,öğretmen ve velilerimize iyi tatiller dileriz.