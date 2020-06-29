Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde 2020 Üniversite Sınavı Mutluluğu ve Gururu!

Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi, kurulduğu günden bugüne kadar Üniversite sınavlarında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye derecelerini elde etmiş ve yıllardır Nevşehir’in ve Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer almaktadır.

22 yıldır binlerce öğrenciyi en başarılı üniversitelere yerleştiren Türkiye’nin en seçkin öğretmen kadrolarından birisine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi, başarılarını 2020 YKS, Üniversite Sınavlarında devam ettirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri 2020 Üniversite Sınavında Nevşehir Birinciliklerini kazanarak yeni Türkiye derecelerini Nevşehir’e kazandıracaklarını söylediler. Yetişmelerinde emeklerini esirgemeyen, yöneticilerine, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler.

Altınyıldız ailesi olarak, her yıl büyük başarı gösteren öğrencilerimizin 2020 Üniversite sınavlarında yine Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu olacak başarılar kazanacaklarından dolayı mutluyuz, gururluyuz.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.