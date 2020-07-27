Altınyıldız Fen Lisesi Nevşehir 1.si

Nevşehir Gençlik Merkezi tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde online olarak düzenlenen Şiir Okuma yarışmasında 14-17 yaş erkekler grubunda Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden Ahmet FERALAN Mevlana’nın ‘‘Etme’’ şiiriyle Nevşehir birincisi, 14-17 yaş kızlar grubunda Ecem KÜÇÜK Necip Fazıl KISAKÜREK’in ‘‘Sakarya’’ şiiriyle Nevşehir üçüncüsü olmuştur.

Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi olarak akademik başarının yanında sosyal ve kültürel alanda da başarılara imza atmaya devam ediyoruz.

Birinciliklere doymayan Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi il geneli şiir okuma yarışmasında 1.lik ve 3.lük derecelerini kazanan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyoruz.