Altınyıldız Eğitim Kurumlarından Eğitime Büyük Destek

Altınyıldız Eğitim Kurumları her zaman olduğu gibi şimdi de eğitim-öğretime destek amacıyla Altınyıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri alanı Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dalına ait Uygulama Labarotuar donanımında bulunan tıbbi araç-gereç ve materyalleri, Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Sağlık Hizmetleri alanın da öğrenim gören öğrencilerin beceri kazanımları amacıyla hibe etmiştir.

Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Baş Müdür Yardımcısı Hakan DÖNMEZ malzemelerin teslimi sonrasında, Altınyıldız Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp ÖZALTIN ve okul kurucularına, Genel Müdür Serhat İĞDECİ ve okul yöneticilerine eğitime yaptıkları bu özel destek ve bağışdan dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

Altınyıldız Koleji tüm öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için eğitimde yanımızda olduklarını birkez daha göstermiştir, dedi.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, Nevşehir’in ve Türkiye’nin eğitim alanında ‘‘Türkiye’nin Örnek Okulu’’dur. Eğitim ve öğretim alanında kurumlarımızın imkânlarını tüm öğrencilerin kullanımına sunmak bizim için bir görevdir.