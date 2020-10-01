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Altınyıldız Anaokulu Öğrencileri Neşet Ertaş’ı Ölüm Yıldönümünde Saygıyla Andı
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri, eserleriyle gönüllere taht kurmuş Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı vefatının 8.'nci yılında özlemle andılar.
Nevşehir 01.10.2020, 15:28
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, kaliteli ve çağdaş eğitimi en üst ve en güvenli olarak öğrencilerine vermektedir. Kültürümüzü, geleneklerimizi, inançlarımızı ve toplumsal değerlerimizi öğrencilerimize düzenlediğimiz birbirinden güzel etkinliklerle aktarıyoruz.
Okul öncesi eğitimde çığır açan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmaktadır.