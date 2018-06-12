Altınyıldız Anaokulu Müdürlüğüne Hülya Çete Atandı

Atatürk, Mihriban Emin Günel, Damat İbrahim Paşa, Yeni Çeşme, Cumhuriyet, TOKİ Gökkuşağı Anaokullarında öğretmenlik ve yöneticilik görevleri yapan Hülya Çete, Altınyıldız Anaokulu'nda başarılı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtmiştir.

Kurumsal bir yapıya sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları'nda yönetici olarak görev almaktan mutluluk duyuyorum.

Mutlu ve başarılı çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda; Tecrübeli ve başarılı öğretmenlerimizle, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yeni projelerde sizlere buluşacağız.

Mükemmel okul kampüsümüz Nevşehir halkının ve öğrencilerin hizmetindedir." dedi.

Altınyıldız Anaokulu Müdürlüğü görevine atanan Hülya Çete'ye başarılar dileriz.