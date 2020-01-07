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Altınyıldız 4.Sınıflar Bursluluk Sınavına Ek Kontenjan
Altınyıldız İlköğretim Kurumuna Giriş ve Bursluluk sınavları 11 Ocak 2020 5.Sınıflar için saat 10.00 , 6. ve 7.sınıflarımız için saat 14.00’de ,12 Ocak 2020 saat 10.00’da ise 4.sınıflarımız için yapılacaktır.
Nevşehir 07.01.2020, 10:52
4.sınıflarımız için 12 Ocak 2020 Pazar saat 10.00’da yapılacak olan sınavımıza ise 75 kişilik ek kontenjan açılmıştır.
Nevşehir kamuoyuna göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyor,sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.
BAŞARILI BİR GELECEK İÇİN SİZİN ÇOCUĞUNUZ DA ALTINYILDIZLI OLSUN.