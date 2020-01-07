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Altınyıldız 4.Sınıflar Bursluluk Sınavına Ek Kontenjan

Altınyıldız İlköğretim Kurumuna Giriş ve Bursluluk sınavları 11 Ocak 2020 5.Sınıflar için saat 10.00 , 6. ve 7.sınıflarımız için saat 14.00’de ,12 Ocak 2020 saat 10.00’da ise 4.sınıflarımız için yapılacaktır.

Nevşehir 07.01.2020, 10:52
Altınyıldız 4.Sınıflar Bursluluk Sınavına Ek Kontenjan
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4.sınıflarımız için 12 Ocak 2020 Pazar saat 10.00’da yapılacak olan sınavımıza ise 75 kişilik ek kontenjan açılmıştır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumuna 4.sınıflar Giriş ve Bursluluk sınavlarına yapılan yoğun başvurular neticesinde 31 Aralık 2019 Salı günü başvurularımız dolmuştu. Velilerimizden gelen yoğun istek üzerine 4.sınıflar bursluluk sınavı başvuruları için 75 kişilik ek kontenjan açılmıştır.Velilerimizin başvurlarını online olarak https://sinav.altinyildiz.k12.tr/kayit linkine tıklayarak yapabileceklerdir.

Nevşehir kamuoyuna göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyor,sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

BAŞARILI BİR GELECEK İÇİN SİZİN ÇOCUĞUNUZ DA ALTINYILDIZLI OLSUN.

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