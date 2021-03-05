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‘Akif Olmak’ adli tiyatro oyunu Nevşehir’de sahnelenecek
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Nevşehir’de “Akif Olmak” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
Nevşehir 05.03.2021, 09:25
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Nevşehir’de “Akif Olmak” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
12 Mart 2021 Cuma Günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan programda İstiklal Marşımızın yazarı olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatının konu edindiği ‘Akif Olmak’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.Saat 14.00’da başlayacak ve Nevşehir Belediyesi’nin webtv kanalı olan tvnev’in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olacak oyunun başrollerinde Cem Kurtoğlu, Sefa Kırgız, Emre Uluocak ve Doruk Şengezer yer alıyor.