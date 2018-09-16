AK Partiyi sürprizlere gebe bir seçim bekliyor

NEVŞEHİR(MHA) 2002 Yılından bu yana Nevşehir’de yerel yönetimlerin büyük bir bölümünü kazanarak yoluna devam eden, ancak son seçimlerden de anlaşılacağı üzere ilçe merkezlerinde sıkıntı yaşayan AK Partinin Gülşehir, Avanos, Derinkuyu, Kozaklı gibi daha önce partili belediye başkanlarının hükümdar olduğu ilçeleri kazanabilmesi için nasıl bir strateji izleyeceği de büyük önem taşıyor.

Bu ilçelerden Gülşehir’de İYİ Partili Vahdi Arısoy’dan, Avanos’u CHP’li İsmet İnce’den, Derinkuyu’yu MHP’li Ahmet Balcı’dan ve Kozaklı’yı da yine MHP’li Celalettin Güven’den tekrar alabilmek için AK Partinin ince eleyip, sık dokuması, önceki yerel seçimlerde bu ilçelerde yapılan hatalardan bir ders çıkarması bekleniyor.

İl merkezinde çok sayıda ismin aday adayı olarak gündeme gelmesi beklenen AK Parti’de ilçe ve beldelerde de çok sürpriz isimlerin ortaya çıkarak partililerden ve halktan oy istemesi de muhtemel gelişmeler arasında. Partide geçtiğimiz günlerde başlatılan seçim çalışmalarıyla birlikte daha şimdiden İl Başkanı M. Rauf Yanar ve ekibinin ilçe ve beldelerde kimlerin aday adayı çıkabileceğine ve kimlerin aday gösterilip gösterilmeyeceğine dair çok ince planlar yapmaya başladıkları da edinilen bilgiler arasında.