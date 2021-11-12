AK Parti Teşkilat Akademisi Nevşehir’de düzenlenecek

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen "Teşkilat Akademisi", 13-14 Kasım tarihlerinde Nevşehir’de düzenlenecek.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Teşkilat Akademisi’nin ilk gününde Ahmet Sorgun “AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider”, Hayati İnanç “AK Değerler”, Şaban Kızıldağ “Etkili iletişim”, Mustafa Ataş “Teşkilatın El Kitabı”, Mücahit Yanılmaz “Reformcu Ak Belediyecilik” ve Prof. Dr. Mehmet Şahin “Savunma Sanayi-Teknoloji-Ulaştırma” konularında katılımcılara bilgi verecek.

Pazar günkü eğitimlerde ise İdris Kardaş “Siyasal İletişim ve Yeni Medya”, İhsan Aktaş “Dünyanın Yeni Yıldızı: Türkiye”, Taner Yıldız “Sessiz Devrimler Çağı”, Orhan Yeğin “Eğitim-Sağlık-Sosyal Politikalar” ve Serdar Tuncer “Motivasyon” konularında konuşacak.

Eğitimlere AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti il ve merkez ilçe yönetimleri, İl Genel Meclisi ve belediye meclis üyeleri, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları, ilçe yönetimleri ve belde başkanları katılacak.