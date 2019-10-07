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AK Parti milletvekili Sırakaya, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
Ak Parti İstanbul Milletvekili Ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı Ziyaret Ederek Bir Süre Görüştü.
Nevşehir 07.10.2019, 17:23 07.10.2019, 18:13
AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Şehre yeni kazandırılacak projeler üzerine istişarelerde bulunduğu Sırakaya’ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Birçok yönüyle Türkiye’ye örnek olacak marka bir şehir yapmaya söz verdiğimiz Nevşehir’deki hizmet yolculuğumuzda bizlere her zaman güç veren, destek olan Sayın Zafer Sırakaya’ya teşekkür ediyorum. “ dedi.
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