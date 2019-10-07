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AK Parti milletvekili Sırakaya, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

Ak Parti İstanbul Milletvekili Ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı Ziyaret Ederek Bir Süre Görüştü.

Nevşehir 07.10.2019, 17:23 07.10.2019, 18:13
AK Parti milletvekili Sırakaya, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir’de bulunan ve Nevşehir Hayvan Kasabası açılışına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti. Başkan Arı’dan Nevşehir Belediyesi’nin çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Sırakaya, Nevşehir’e her gelişinde şehrin değişen yüzünün kendisini çok mutlu ettiğini belirterek Arı’yı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Şehre yeni kazandırılacak projeler üzerine istişarelerde bulunduğu Sırakaya’ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Birçok yönüyle Türkiye’ye örnek olacak marka bir şehir yapmaya söz verdiğimiz Nevşehir’deki hizmet yolculuğumuzda bizlere her zaman güç veren, destek olan Sayın Zafer Sırakaya’ya teşekkür ediyorum. “ dedi.

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