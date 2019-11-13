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AK Parti milletvekili Açıkgöz ve Belediye Başkanı Süslü, Cevizli esnafı ile buluştu
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Uçhisar Cevizli Esnafları İle Yemekte Bir Araya Geldi.
Nevşehir 12.11.2019, 17:26 13.11.2019, 05:47
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Uçhisar Cevizli esnafları ile yemekte bir araya geldi.
Düzenlenen toplantıya AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’nün yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, mahalle muhtarları ve esnaflar katıldı.
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