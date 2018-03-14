AK Parti İl Başkanı Yanar, Tabipler Oda Başkanı Ergün’ü ziyaret etti

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Nevşehir il yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini şu günlerde Nevşehir Tabipler Odasının vatansever yaklaşımının birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmesi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Yanar, açıklamasında, "Doktorlarımızın çalışma şartlarını ve yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz ve bu sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doktorlarımız neredeyse hiç mesai saati gözetmeden görev yapan insanlarımız. Doktorluk mesleği para kazanmaktan ziyade hizmet aşkıyla yapılan zor bir meslek. Gecesi gündüzü olmayan, kimi zaman uykusuz şekilde fedakarca çalışan tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum ve bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum. Ayrıca Nevşehir Tabipler Odamızın birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde sergilemiş olduğu vatansever tutumundan dolayı da gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. Nevşehir Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Ergün ise AK Parti İl Başkanı Yanar ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti heyetine teşekkür etti.