AK Parti İl Başkanı Yanar Gaziler Gününü Kutladı

19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Mustafa Rauf Yanar, şunları ifade etti:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik saldırılarda ailesini ve geleceğini hiç düşünmeden canını hiçe sayarak cepheden cepheye koşan gazilerimiz, yaşayan değerlerimizin başında gelmektedir. Gazilerimiz ülkemizin medar-ı iftiharları olmanın yanı sıra, vatanseverlikte ve kahramanlıkta hiç tartışmasız yaşayan en büyük örneklerdir. Gazilerimiz, cephelerimizin geçilmez surları olmuş, bin yıldır bu toprakların bölünmez bütünlüğünde büyük pay sahipleridir. Türk milletinin övünç kaynağı olan gazilerimiz aynı zamanda tarihimizin de aynası olmuşlardır. Aziz milletimizin ve ülkemizin, bugün bir ülkenin boyunduruğu altında olmaksızın bağımsız bir şekilde tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Bugün, üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, maddi bedeller ödenerek değil, şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadeleleri sayesinde vatanlaşmıştır. Vatanseverliğin ve kahramanlığın sembolleri olan gazilerimize sahip çıkmak bizler için bir en önemli görevlerden birisidir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, gazilerimizin 19 Eylül Gaziler gününü kutluyor, tüm gazilerimize hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum."