AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu 23 Nisan gününün milli tarihin en parlak sayfalarından biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.AK Parti İl Başkanı Tanrıver, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik sayesinde milli mücadelede zafere ulaşıldığını, işgal altındaki toprakların yeniden özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuştuğunu ifade etti.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 95. yıldönümünün Türkiye’nin kaderinde bir dönüm noktasını oluşturduğunu belirten İl Başkanı Tanrıver, mesajında şu ifadelere yer verdi:‘’Çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Başbakanımız Pro.Dr. Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde yaptığımız çalışmalarla gelecek nesillere daha demokratik ve daha gelişmiş bir Türkiye bırakmak için hiç yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bütün arzumuz, size daha güzel bir Türkiye bırakmak. Bugünün çocukları ileride çok daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa edecek, dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır. Barışın tesis edildiği bir ortamı oluşturmakta Ak Partinin en önemli görevleri arasındadır. Bugün adımını attığımız ve büyük bir kararlılıkla yürüttüğümüz çözüm süreciyle, şimdinin çocuklarının geleceğini daha barışçıl bir ortama taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın ve milletimizin ve Nevşehir halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ dedi.