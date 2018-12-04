AK Parti Heyetinden Emniyet Müdürü Artunay'a Ziyaret

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar "Sevdamız Nevşehir için Nevşehir Belediye Başkanı Adayımız Rasim Arı ve Merkez İlçe başkanımız Edip Avşar ile birlikte gecesini gündüzüne katarak cefakarca çalışan emektar Emniyet teşkilatımızı ve Nevşehir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Artunay’ı ziyaret ettik." dedi.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı RAsim Arı ise "En çok da ilimizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasındaki duruşuyla birçok ana baba duası alan, Nevşehir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Artunay.. Allah senden razı olsun !." şeklinde açıklamalarda bulundu.