Ahilik Haftası Kutlama Heyeti, Belediye Başkanı Seçen'i Ziyaret Etti

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Meclis Başkanı Seyit İnce ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığına bağlı Odaların Başkanlarının katıldığı ziyarette konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ahilik anlayışının Türk Mileti’nin temel değerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Dünyada Türk toplumunda hayat bulan Ahilik anlayışının kardeşlik, yardımseverlik, adalet ve terbiye gibi birçok hasleti bir arada tutan bir değer olduğunu dile getiren Seçen şöyle konuştu: “8 Asır önce tüm değerleri ile dünyada ilk kez Anadolu’da uygulamaya konulan bu kültürü, bundan sonra da canlı tutabilme adına bizlere büyük hükümlülüklerin düştüğüne inanıyorum. Nevşehirli esnaf kardeşlerimizin de de bu önemli kültürün yaşatılması yönünde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirme kararlılığı içerisinde olduğuna yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı’da , Ahilik kültürünün birlikte yaşama biçimi olarak da ele alındığı toplumumuzda, böylesine önemli kültürün yaşatılması yönünde yerel yönetimlerin ciddi bir çaba içerisinde olduğunu belirtti.