Açıkgöz, “Yönümüz İstikbal, Gücümüz Millet”
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sn Mustafa Açıkgöz'ün, "Yönümüz İstikbal, Gücümüz Millet" başlıklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 98. yıldönümünü kutlama mesajı
“Yönümüz İstikbal, Gücümüz Millet”
Anadolu’yu yurt edinmiş yiğit atalarımızın mirası kutsal vatanımızı, kahraman milletimizle ilelebet korumaya ve yüceltmeye hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken yeniden diriliş, istiklal ve istikbal ruhuyla 84 milyon vatandaşımızla tek yürek olarak çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun. Dirayetli ve dik duruşuyla Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hem sahada milli gücümüzle, yerli ve milli savunma sanayimizle hem de diplomasi yoluyla uluslararası ilişkilerde kazanmasında liderlik etmektedir, bu bağlamda şahsım ve aziz milletim için kendilerine minnetlerimi ve şükranlarımı sunmayı bir kez daha borç bilirim.
100 yıl önce istiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda canımızın, malımızın, evladımızın, makamlarımızın hiçbir hükmü olmadığını gösterdik; 15 Temmuz’da da gösterdik, terörle başarılı mücadelemizde de dünyaya göstermeye devam ediyoruz. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde mazlumların ve mağdurların hamisi Türkiye, dünyanın merhamet eli, zalimin de hasmı olmaya devam edecektir.
Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimize, Gazi Mustafa Kemal’e rahmet; fedakâr gazilerimizi de minnet ve şükran duygularımla yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 98. yılı kutlu olsun. Kahraman milletimize selam, saygı, minnet ve dua ile…
Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ
AK Parti Nevşehir Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi