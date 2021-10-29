Açıkgöz, “Yönümüz İstikbal, Gücümüz Millet”

“Yönümüz İstikbal, Gücümüz Millet”

Anadolu’yu yurt edinmiş yiğit atalarımızın mirası kutsal vatanımızı, kahraman milletimizle ilelebet korumaya ve yüceltmeye hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken yeniden diriliş, istiklal ve istikbal ruhuyla 84 milyon vatandaşımızla tek yürek olarak çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun. Dirayetli ve dik duruşuyla Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hem sahada milli gücümüzle, yerli ve milli savunma sanayimizle hem de diplomasi yoluyla uluslararası ilişkilerde kazanmasında liderlik etmektedir, bu bağlamda şahsım ve aziz milletim için kendilerine minnetlerimi ve şükranlarımı sunmayı bir kez daha borç bilirim.

100 yıl önce istiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda canımızın, malımızın, evladımızın, makamlarımızın hiçbir hükmü olmadığını gösterdik; 15 Temmuz’da da gösterdik, terörle başarılı mücadelemizde de dünyaya göstermeye devam ediyoruz. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde mazlumların ve mağdurların hamisi Türkiye, dünyanın merhamet eli, zalimin de hasmı olmaya devam edecektir.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına diriliş ruhuyla ilerlerken önümüzdeki en az yüz yıllık oyunu milletimizin güveni, desteği, duası, askerimizin kahramanlığı, liderimizin dirayeti ile 84 milyon Türkiye olarak hep birlikte bozduk. Türkiye’ye on büyükelçi yoluyla gözdağı vermeye kalkanlar; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli ve onurlu duruşunun, milletimizin gücünün karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştır. Türk milleti olarak bir ve beraber oldukça Allah’ın izniyle bize hiçbir fani güç galebe çalamaz. Terörle haklı ve kararlı mücadelemiz terörün kökü kaynağında kurutulana kadar devam edecektir. Baskı, tehdit, yaptırım, dayatma, gündem belirleme çalışmaları eski Türkiye üzerinde oynanan oyunların piyonuydu; rol biçilen değil, yön veren, yeni ve güçlü Türkiye’ye dünya alışmalı artık.

Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimize, Gazi Mustafa Kemal’e rahmet; fedakâr gazilerimizi de minnet ve şükran duygularımla yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 98. yılı kutlu olsun. Kahraman milletimize selam, saygı, minnet ve dua ile…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi