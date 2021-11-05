Açıkgöz, "Spor Şehri Nevşehir'e 280 Milyonluk Rekor Yatırım Hayırlı Olsun"

"Gençlik ve Spor Yatırımları" protokol törenine adeta Nevşehir’den çıkartma yapan heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın M. Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek Nevşehir’e kazandırılan 280 Milyon Liralık dev spor yatırımının coşkusunu yaşadı.

Açıkgöz, yaptığı konuşmasında ve sosyal medya paylaşımlarında müjdeleri tek tek sıralayarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Spor Şehri Nevşehir”

Varan 1️

Nevşehir Stadı