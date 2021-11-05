Son Dakika
Açıkgöz, "Spor Şehri Nevşehir'e 280 Milyonluk Rekor Yatırım Hayırlı Olsun"
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sn Mustafa Açıkgöz, Gençlik ve Spor Bakanlığında Bakanımız Sn M. Muharrem Kasapoğlu ile Nevşehir protokolü yapılacak spor yatırımları için "Gençlik ve Spor Yatırımları" protokol törenine heyet olarak adeta çıkartma yaptı. 280 Milyon Liralık spor yatırımının yapılması adına imza törenine
Nevşehir 05.11.2021, 10:06
"Gençlik ve Spor Yatırımları" protokol törenine adeta Nevşehir’den çıkartma yapan heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın M. Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek Nevşehir’e kazandırılan 280 Milyon Liralık dev spor yatırımının coşkusunu yaşadı.
Açıkgöz, yaptığı konuşmasında ve sosyal medya paylaşımlarında müjdeleri tek tek sıralayarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“Spor Şehri Nevşehir”
Varan 1️
Nevşehir Stadı