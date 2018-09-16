Açıkgöz, "Eğitim, Geleceğimizin Yapı Taşıdır"

Gayemiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin; kendisine, ülkesine, milletine ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu anlamda eğitim, geleceğimizin yapı taşıdır.

Sahip olduğumuz nitelikli insan gücü, bilgi, tecrübe, alt yapı ve birikim ile daha bilinçli daha demokratik ve dünyadaki diğer ülkelerin çocuklarıyla gençleriyle her alanda rekabet edebilecek bir nesil yetiştireceğimize olan inancımız tamdır. Güçlü Türkiye’mizin kalıcı istikrarı, büyümesi ve gelişmesi adına bugünümüzün gençleri yarınımızın mimarı ‘Asım’ın Nesli’ için tüm fedakârlıkları gerek ailelerimizle gerekse devletimizle yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz.

Hacı Bektaş-i Veli’nin öğretisinde dediği gibi ‘Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.’. Millî ve manevî değerlerini özümsemiş, şanlı tarihini bilen, geçmişten ders çıkaran ve geleceğini güvenle inşa edecek çalışkan nesillerimizin yetişmesi için fedakârca emek veren eli öpülesi öğretmenlerimize de minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

15 Temmuz’da millet olarak; hain darbe girişimini yaşlımızla gencimizle, içindeki iman ve vatan sevgisiyle engelleyen kahraman milletimiz, emin adımlarla hep birlikte kutlu yürüyüşüne eğitim yoluyla ilelebet devam edecektir. Ülkemiz üzerinde kirli planlar kuran şer odaklarına verilebilecek en iyi cevap; okuyan, okutan, gelişen, geliştiren, kendi öz kaynaklarını en verimli haliyle kullanan gençlerimizin kendilerini vasıflı yetiştirmeleridir. Kendi insansız hava araçlarını, kendi teknolojisini üreten Türkiye olarak, yerli ve milli ürünlerimizi de eğitim yoluyla geliştiriyoruz.

Bu düşüncelerle 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının öğrencilerimiz; ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için üstün bir gayretle görevlerini ifa eden kıymetli öğretmenlerimiz ve fedakâr ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyor; başarılı, mutlu, huzurlu çalışmalarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum.”

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi