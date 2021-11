Açıkgöz'den Sarıaslan'a Cevap "Nevşehir'den Bihaberler, Her Şeyiniz Yalan"

Sayın Başkanım, çok kıymetli divan, değerli milletvekili arkadaşlarım ve aziz milletim; hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum, hürmet ediyorum efendim.

Tabii, aslında Kapadokya'yla ilgili güzel bir konuşma hazırlamıştık yani gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan doğal güzellikleriyle, kültürüyle, balonuyla, sıcak hava balonlarıyla, açık hava müzesiyle, peribacasıyla...

Tabii, yetmiyor, daha bitmedi; Kozaklı'sıyla, Gülşehir'iyle, Avanos'uyla, Ürgüp'üyle, Derinkuyu'suyla, Acıgöl'üyle ve dünyanın çok ihtiyacı olduğu sevgi ve barış timsali Hacı Bektaş Pir hazretlerinin memleketi, Hacı Bektaş Veli hazretleriyle Kapadokya'nın merkezi, Kapadokya'nın başkenti Nevşehir'den bahsedecektik ama tabii, Sayın vekilimiz konuyu biraz daha başka yere çekti. Aslında çok üzüldüm, şöyle üzüldüm: Sayın Vekilimiz, tabii, Nevşehir'e biraz uzak kendisi, yıllarca dışarıda oldu, Nevşehir'in havasından suyundan, toprağından taşından bihaber olduğu için en basiti 2 tane cips fabrikası var. Tavsiye ediyorum, biri Gülşehir'de biri Acıgöl'de, onu gezebilir. Hem parmak cips hem de dondurulmuş parmak.

Diğer taraftan, Avanos Köprüsü'yle ilgili geçen dönemki CHP Belediye Başkanı'nın tavır ve davranışlarını kendisi aslında daha da iyi biliyordur, niye yapılmadığını, onu görebiliriz.

Tabii, Nevşehir-Aksaray sıcak asfaltıyla ilgili çok mücadele edildiğini ve yapılmaya başlandığını da biliyoruz.

"Kozaklı Hastanesi" dedi. Kozaklı Hastanesi sürekli planımızda ama yine belediye başkanlarının tutumundan dolayı gündemimize yeni gelebildi ve yapıyoruz.

Bahsettiği yol... Tabii aslında Nevşehir'in köylerini gezmediği için yer altındaki, yer üstündeki parke taşıyla, suyuyla, her şeyiyle tamamladığımız, ayrım etmediğimiz bir köy. Bahsettiği 100 yoldan bir tanesi de müteahhidin hatasından kaynaklanan bir yol. Sadece belki 100 tane yol yapmışızdır, 100 kilometre yol yapmışızdır. Dolayısıyla özellikle de Boğaz'da yerimiz olmadığını, sanayide, Acıgöl'de ikinci ve üçüncü etabı açacağımızı, doğal gaz konusunda da 2023'ten önce özellikle Derinkuyu'muzun da müjdesini verdiğimizi, Boğaz'ın müjdesini verdiğimizi, Acıgöl'ün müjdesini verdiğimizi takip etmiyor Sayın Vekilimiz.

Tabii üzüldük, böyle bir konuşmayı da dinlemeyi de üzüldük. Tekrar söylüyorum, Sayın Vekilimiz ve Özel İdaremiz, özellikle şunu söylemek istiyorum: Özel İdaremiz son yıllardaki en başarılı, en aktif dönemini yaşıyor.

Şimdi, Belediye Başkanımızla ilgili de verdiği şartnamede gerçekten sehven yapılmış ve hatta Belediye Başkanımız telefon etmiş ama maalesef, kendisi burada liderinin tavrını takınarak, yine yalan söyleyerek soruşturma açılmayacağını, teşekkür ettiğini -biraz önce konuştum Belediye Başkanım da teşekkür ettiğini- sehven yapıldığını, ilgili hakkında soruşturma başlatıldığını... Ama yeni bir atölye açılırken malzeme ürünlerinin yanlışlıkla sehven yazıldığından bahsetti ve ihale yapılmadı.

Bir de şunu söyleyeceğim: Nevşehir Belediyemiz açık ihaleyle... Her ihalesine 26, 27 tane firma başvuruyor. Şeffaf olmayan, güvenilir olmayan bir belediyeye bu kadar firma başvurmaz. Ben size Kapadokya'nın güzelliklerini anlatacaktım, Kapadokya'nın devasa işlerini anlatacaktım.

Aslında Kapadokya'nın daha yürüdüğünü, emeklediğini, daha çok büyük işlerimizin olduğunu, Kapadokya'nın da aslında Türk ekonomisinin ve Türk turizminin lokomotifi olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Alan Başkanı ile Nevşehirli hemşehrilerimizle beraber Allah'ın izniyle dünyanın en güzel yerini, Kapadokya'yı daha da büyütüp genişleteceğimizi burada duyuracaktık ama herkesi davet ediyoruz.

Defaten söyledik, bir daha söylüyoruz, bütün vekillerimizi davet ediyoruz. Kapadokya'ya herkesi bekliyoruz.

Şehre uzak, şehirden çok beri olduğunu, şehirde dolaşmadığını ve köyleri dolaşmadığını bildiği için bu konuda geliyor.

Ben son bir söz söylemek istiyorum. Tabii, aslında birçok konu vardı ama hepsi kaldı. Son bir söz; zalimi ve zulmedeni affetmek, helalleşmek hem mazluma hem de mağdura büyük bir ihanettir ve haksızlıktır.

Sayın Başkanım, Sayın Vekilimin davetine icabet etmek istiyorum ve beraber gezelim. Kendi kaç köy gezdi, kaç yere gitti? Kozaklı'dan başka bir yere gidemez, gitmemiştir zaten.

Bir de gerçekten, bihaber Nevşehir'den. Yol başladı yani bahsettiği yol başladı, hastane yapılıyor, doğal gaz geliyor ama kendisi... Tamam, beraber çalışalım, alan başkanlığımızı büyütelim, onları yapalım. Ama burada haksızca, yalana sarılarak bir şehri küçük düşürmek gerçekten yakışmıyor.

Gerçekten, belediye başkanıyla ilgili konuyu anlattık. İş adamı... Yani böyle bir üslup olabilir mi? Belediye başkanını aramışlar, belediyeden, üstten talimat geliyormuş. Her şey yalan, her şeyiniz yalan CHP, her şeyiniz yalan…