Açıkgöz, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun"
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi SnMustafa Açıkgöz'ün, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" kutlama mesajı
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun
İnsanlık onurunu ve kamu yararını gözeterek basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışıp evrensel bir mesleği onurlu bir şekilde icra eden, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimiz Nevşehir'deki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda emeklerini esirgemeyen; ‘Sevdamız Nevşehir’imizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.
Kapadokya değerimizi, kültürel mirasımızı, dünyadaki eşsiz güzelliği dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide gazetecilerine ve basın mensuplarımıza şahsım, hemşehrilerim ve milletimiz adına en derin şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum.
Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ
AK Parti Nevşehir Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi