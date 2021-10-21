Açıkgöz, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun"

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

İnsanlık onurunu ve kamu yararını gözeterek basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışıp evrensel bir mesleği onurlu bir şekilde icra eden, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimiz Nevşehir'deki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda emeklerini esirgemeyen; ‘Sevdamız Nevşehir’imizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Kapadokya değerimizi, kültürel mirasımızı, dünyadaki eşsiz güzelliği dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide gazetecilerine ve basın mensuplarımıza şahsım, hemşehrilerim ve milletimiz adına en derin şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum.

Basın özgürlüğünün yanı sıra, kamunun bilgi edinme hakkının, hakkaniyetli ve adil yılmaz savunucu olan gazetecilerimizi bir kez daha kutluyorum. Değerli gazetecilerimizin meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diler, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi