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Acıgöl’de ilçe kurum müdürleri toplantısı yapıldı
Acıgöl Kaymakamı Salih Kaya, ilçe kurum müdürleriyle bir araya gelerek ilçe idare şube başkanları toplantısı düzenledi.
Nevşehir 03.03.2021, 13:37 03.03.2021, 14:00
Acıgöl Kaymakamı Salih Kaya, ilçe kurum müdürleriyle bir araya gelerek ilçe idare şube başkanları toplantısı düzenledi.
Kaymakam Kaya, toplantıya katılan kurum müdürlerinin görüşlerini dinleyip, toplantıda alınan kararlara tüm çalışanların önemle riayet etmelerini gerektiğini vurgulayıp, herkese çalışmalarında kolaylıklar diledikten sonra toplantı sonra erdi.