Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu yaşandı

Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi.
Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Birincisi olan 12/A sınıfı öğrencilerinden Seda Sona’ya ödülünü ilçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu verirken, Okul ikincisi olan 12/A sınıfı öğrencilerinden Beyzanur Ceyhan’a ödülünü Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, Okul Üçüncüsü olan 12/A sınıfı öğrencilerinden Hatice Ay’a ödülünü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Çakar vererek öğrencileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.