Acıgöl Kaymakamı Kaya, şehit ailelerini ziyaret etti

Acıgöl Kaymakamı Salih Kaya, Acıgöl SYDV Müdürü İlknur Değerlier ile birlikte ilçeye bağlı Tatlarin Kasabası, İnallı Köyü ve Kurugöl Köyündeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret ettiği şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Salih Kaya, ailelerle sohbet edip herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kaymakam Kaya, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ise, ilgi, alaka ve ziyaretinden ötürü Kaymakam Salih Kaya’ya teşekkürlerini ilettiler.