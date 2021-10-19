64 Yaşındaki Emine Teyzeye Sürpriz Doğum Günü

Nevşehir’in Bekdik Mahallesi TOKİ Konutlarında oturan Emine Düşmez, geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediyesi’nin kentte 18 yaşına giren tüm gençler için doğum günü pastası hediye ettiği hakkında yerel bir haber sitesinde çıkan habere yorum yazdı.

Yaptığı yorumda 64 yaşında olduğunu ve bugüne kadar hiç doğum gününü kutlamadığını belirten Emine teyze ile irtibata geçen Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa görevlileri, kendisinin iletişim bilgilerini alarak kendisi için doğum günü pastası hazırlattı.

Hazırlanan pastayı yalnız yaşayan Emine Düşmez’in evine kendisi götüren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaşlı kadına büyük bir sürpriz yaptı.

Dileğini dileyerek pastanın üzerindeki mumları üfleyen Emine Düşmez ilk doğum günü pastasını Başkan Savran ile birlikte kesti.

Savran’ın sürprizin dolayı çok mutlu olduğunu belirten Düşmez, “Evlatlarım ve torunlarım için hayırlı bir ömür diledim. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Savran ise, “Nevşehir Belediyesi olarak şehrimizde 18 yaşına giren gençlerin doğum günü pastasını biz hediye ediyoruz. Arkadaşlarımız teyzemizin yorumundan bahsettiklerinde kendisi için de bir pasta hazırlanmasını ve ilk doğum günü pastasını kendim götürmek istedim. Onu bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Ben kendisine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.