6 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

4565 kod nolu Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince Diriliş Meydanında …. berber isimli işyeri yan tarafında bulunan boşluk arazide 50 plakalı araç ve içerisinde bulunan Ş.A., A.Y., A.,Y. ve A.R. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda yapılan aramada ;

1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişeden yapılmış düzenek, 1 adet Kırmalı Tüfek, 1 adet Walther marka 7.65 tabanca ve bu tabancanın 1 adet fişek yatağında 2 adet şarjörde takılı olmak üzere toplam 3 adet mermi, 8 adet av fişeği ile 1,25 gr. Eroin ve 1 gr. Metamfetamin ele geçirilmiş Ş.A isimli şahsın Nevşehir Adli Makamlarınca “Silahla Tehdit ve Hakaret” suçlarından arandığı tespit edilmiş şahıslar hakkında talimat gereği “Uyuşturucu Madde Satın Alma, Kabul Etme Veya Bulundurma, Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek” suçlarından yasal işlem yapılmış,

Yeşil Vadi konutları civarında durumundan şüphelenilen park halinde 50 plakalı araç ve içerisinde bulunan H.H.D. isimli şahsın yapılan kontrolünde, aracın sağ ön kapı cebinde kılıf içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve içerisinde 15 adet mermi ele geçirilmiş ve yine 2000 Evler Mahallesi 50. Yol üzerinde 06 plakalı araç ve sürücüsü M.Y. isimli şahsın yapılan kontrolünde aracın sağ arka koltuğunda otomatik av tüfeği ve tüfeğe ait 3 adet fişek ele geçirilmiş şüpheli şahıslar; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan yasal işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir.