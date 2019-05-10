5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan aranan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. Borsa kavşağında yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019, 09:31