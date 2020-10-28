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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı
CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 97. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI KAPSAMINDA NEVŞEHİR VALİLİĞİ ÖNÜNDEKİ ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILDI.
Nevşehir 28.10.2020, 14:12
Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı.
Düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Vali Yardımcıları Kağan Mekan Çeviren ile Hasan Erkal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.