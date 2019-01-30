2019 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 1. Dönem Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Abak, İlçe Kaymakamları, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Bölge Müdürleri, Karayolları 67. Şube Şefi Fazıl Arıkan, ilgili daire müdürleri ve yatırımcı kuruluşlar katıldı.

Gerçekleşen toplantıda İlimiz Valisi İlhami Aktaş; “İl Koordinasyon Kurulunun Değerli Üyeleri;

2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar kapsamında İl Koordinasyon Kurulu; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 kere yapılmasını öngörmektedir. 2019 yılına ilişkin Koordinasyon Kurulu toplantı takvimine göre; İlimiz Koordinasyon Kurulu 1. Dönem Toplantısı 30 Ocak 2019, 2. Dönem Toplantısı 16 Nisan 2019, 3. Dönem Toplantısı 23 Temmuz 2019, 4. Dönem Toplantısı ise 15 Ekim 2019 olarak belirlenmiştir.

Bu toplantı, içeriği itibarıyla 2018 yılının son dönemine ilişkin verilerin ve yatırım gerçekleşmelerinin değerlendirildiği, projelerin son durumlarının ortaya konulduğu ve 2018 yılının genel olarak değerlendirildiği bir toplantıdır. Diğer taraftan yatırımcı kuruluşlarımızın 2019 yılı çalışma ve iş programlarının belli olduğu bir dönemi de içermektedir.

08 Ocak 2019 tarihli ve 241 sayılı yazımızla yapılan Koordinasyon Kurulu toplantısı çağrısında yatırımcı kuruluşlarımızdan 2019 yılı Çalışma ve İş Programları istenmiştir. Tüm kuruluşlarımız, (mahalli idarelerimizde dahil olmak üzere) 2019 yılı çalışma ve iş programlarının kesinleşmesini müteakip bunları en kısa sürede Valiliğimize göndereceklerdir.

İl Koordinasyon Kurulunun Değerli Üyeleri;

Yeni bir yatırım dönemine başlarken öncelikle kuruluşlarımızın yürütecekleri projelerle ilgili tüm kesimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak işe başlamaları önem arz etmektedir. Yıl içinde yürütülecek çalışmalara ilişkin ayrıntılı planların hazırlanarak karşılaşılabilecek menfi durumlara göre analizler yapılması ve alternatifler oluşturulması son derece önemlidir.

Yatırımcı kuruluş temsilcilerimiz, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları ile işbirliği halinde olmalı ve bilgi alışverişinde bulunmalıdırlar.

2019 yılında Kuruluşlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve 2019 yılının yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum” dedi.

Toplantıda; “2018 Yılının Değerlendirilmesi”, “Yatırımcı Kurumların Kurula Bilgi Sunumları” ile “Koordinasyonu Gerektiren Hususların Değerlendirilmesi” ve gündemdeki diğer maddeler görüşüldü.

Daha sonra toplantıda, ilgili Bölge ve İl Müdürleri sunumlarını gerçekleştirerek, kurumların yatırımları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Görüş, öneri, istek ve taleplerin ardından toplantı sona erdi.