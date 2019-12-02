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2019 Yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksitleri için ödeme süresi bugün mesai bitimi sona eriyor.

Nevşehir 02.12.2019, 09:03
2019 Yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün
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Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada: "Vatandaşlarımız 2 Aralık Pazartesi günü (Bugün) mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası ve 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi internet üzerinden de e-belediye ve Nevşehir Belediyesi Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Mükelleflerin cezai durumla karşılaşmaması için duyarlı olmalarını tavsiye eder, kamuoyuna saygı ile bildiririz.” denildi.”

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