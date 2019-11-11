2000 Evler mahallesinde ağaçlandırma çalışması yapıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından, 2000 Evler Mahallesi’nde MEDAŞ binasının arka kısmından başlayan ve Sulusaray Kavşağı’na kadar olan yolda yaya kaldırım ve ağaçlandırma çalışması yapıldı. Daha önce rastgele molozların döküldüğü cadde yeni görünümüyle beğeni topladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla kent merkezinde görüntü ve çevre kirliliğine karşı etkin bir mücadele yürüten Nevşehir Belediyesi, 2000 Evler Mahallesi’nde MEDAŞ arkasından başlayan ve Sulusaray Kavşağı’na kadar devam eden 50. Yol üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince; cadde kenarında rastgele dökülen, çevre ve görüntü kirliliği nedeniyle mahalle sakinlerinin de tepkisine yol açan molozlar iş makineleri yardımı ile kaldırılarak buradaki alan temizlenirken, cadde boyunca yaya kaldırımı yapımı gerçekleştirildi. Böylece, daha önce kaldırımı olmayan yol, yayalar için de güvenli şekle dönüştürüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise; yaya kaldırımı boyunca cadde de ağaçlandırma çalışması yaptı. Mavi selvi ve leylandi dikilen cadde yeni görünümüyle mahalle sakinlerinden tam not aldı.