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2000 Evler mahallesinde ağaçlandırma çalışması yapıldı
Nevşehir Belediyesi Tarafından, 2000 Evler Mahallesi’nde Medaş Binasının Arka Kısmından Başlayan Ve Sulusaray Kavşağı’na Kadar Olan Yolda Yaya Kaldırım Ve Ağaçlandırma Çalişmasi Yapıldı. Daha Önce Rastgele Molozların Döküldüğü Cadde Yeni Görünümüyle Beğeni Topladı.
Nevşehir 11.11.2019, 17:04
Nevşehir Belediyesi tarafından, 2000 Evler Mahallesi’nde MEDAŞ binasının arka kısmından başlayan ve Sulusaray Kavşağı’na kadar olan yolda yaya kaldırım ve ağaçlandırma çalışması yapıldı. Daha önce rastgele molozların döküldüğü cadde yeni görünümüyle beğeni topladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise; yaya kaldırımı boyunca cadde de ağaçlandırma çalışması yaptı. Mavi selvi ve leylandi dikilen cadde yeni görünümüyle mahalle sakinlerinden tam not aldı.
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