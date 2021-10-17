Son Dakika

18 Yaşına Giren Gençlerin Doğum Günü Pastası Nevşehir Belediyesi’nden

Nevşehir Belediyesi 18 yaşına giren gençlerin doğum günlerini evlerine gönderdiği pasta ve çeşitli hediyeler ile kutluyor.

Nevşehir 17.10.2021, 18:37
18 Yaşına Giren Gençlerin Doğum Günü Pastası Nevşehir Belediyesi’nden

Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Nevşehir il merkezinde yaşayan 15-18 yaş grubundaki dileyen tüm gençler, Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr adresindeki Hızlı Menü içerisinde yer alan “18 Yaşındayım” sayfasına girip ilgili formu dolduruyor.

Sistemde isim-soy isim, doğum günü tarihleri ve iletişim bilgileri kayıt altına alınan gençler için 18 yaşına girdikleri gün doğum günü pastaları hazırlanıyor.

Hazırlanan doğum günü pastası ve sürpriz hediyeler 18 yaşına giren gençlerin doğum günlerinde Turkuaz Masa görevlilerince adreslerine ulaştırılıyor.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@