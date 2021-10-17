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18 Yaşına Giren Gençlerin Doğum Günü Pastası Nevşehir Belediyesi’nden
Nevşehir Belediyesi 18 yaşına giren gençlerin doğum günlerini evlerine gönderdiği pasta ve çeşitli hediyeler ile kutluyor.
Nevşehir 17.10.2021, 18:37
Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Nevşehir il merkezinde yaşayan 15-18 yaş grubundaki dileyen tüm gençler, Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr adresindeki Hızlı Menü içerisinde yer alan “18 Yaşındayım” sayfasına girip ilgili formu dolduruyor.
Hazırlanan doğum günü pastası ve sürpriz hediyeler 18 yaşına giren gençlerin doğum günlerinde Turkuaz Masa görevlilerince adreslerine ulaştırılıyor.