Son Dakika

14 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkol kontrol uygulamasında 14 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Nevşehir 08.10.2019, 09:30 08.10.2019, 09:58
14 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu
banner230

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkol kontrol uygulamasında 14 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla alkol denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 625 araç kontrol edilirken kusurlu olduğu tespit edilen 31 araca ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 14 sürücünün ise alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetlerine el konulduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
19°
açık
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:37
Öğle 12:34
İkindi 15:47
Akşam 18:20
Yatsı 19:36

Gelişmelerden Haberdar Olun

@