Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), NEVÜ Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi katkılarıyla 15 - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında ‘Sanat Duvarı Seramikleri’ temalı ‘10. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS 2018)’ düzenlenecek.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde gerçekleştirilecek UAUSS 2018’e, İtalya, Güney Kore, Kanada, Türkiye ve bunun yanı sıra Avanos ustalarından 10 davetli seramik sanatçısı katılarak, Avanos Kızılırmak kenar alanında dış mekân seramik pano eserler üretecek. Güray Müze’de karma seramik sergisi ve NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün vereceği konser ile açılışı gerçekleştirilecek sempozyum kapsamında ayrıca alternatif pişirim yöntemlerinden tuz pişirimi yapılarak, sempozyum boyunca üretilen eserler, Avanos bölgesine kalıcı olarak yerleştirilecek.

Açık alanda yapılacak olan sempozyum tüm izleyicilere açık olup, davetli sanatçıların çalışma süreçlerini, sergilerini, sunumlarını ve kişisel deneyimlerini dileyen herkes izleyebilecek.