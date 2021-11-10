10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Töreni Düzenlendi

Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.

Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören çelenk sunumu ile başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumun ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihal ettiği saat olan 09.05’te çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk Anıtı’ndaki bayraklar yarıya indirildi. Tören daha sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Tören Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde devam etti. Program Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından açılan resim sergisinin gezilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması ve Atatürk’ün sevdiği türkülerin müzik öğretmenleri ve öğrenciler tarafından seslendirilmesinin ardından sona erdi.