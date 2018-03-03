1 kişi iftira suçundan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada iftira suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından iftira suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan Y.A. yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (COŞ-SK)