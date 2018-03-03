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1 kişi iftira suçundan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada iftira suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

03 Mart 2018 Cumartesi 09:49
1 kişi iftira suçundan tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada iftira suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından iftira suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan Y.A. yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (COŞ-SK)

Son Güncelleme: 03.03.2018 10:10
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