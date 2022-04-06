Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın anlatımlarıyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Sahur Vakti Ramazan boyunca her gece 02:15’te canlı yayınla Kanal 7’de…

RAMAZAN’IN HEYECANI SAHUR VAKTİ’NDE YAŞANIYOR

Affın ve mağfiretin bol olduğu Ramazan ayı, büyük bir coşkuyla Kanal 7 ekranlarında karşılanıyor. Ekranların sevilen ismi Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sohbetleriyle Sahur Vakti, Ramazan ayının maneviyatını ekrandan izleyiciye ulaştırıyor.

Özlemle beklenen on bir ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı Sahur Vakti’yle Kanal 7’de yaşanıyor. Oruç tutmak için hazırlanan Müslümanlara eşlik edecek olan Sahur Vakti, Ramazan ayına özel sohbetlerle izleyicisini bilgilendiriyor.. Sahur ekranlarının vazgeçilmez programı Sahur Vakti’nde Ramazan ayının faziletleri, bu mübarek aya özel ibadetler, Müslümanların öncüsü Hz. Muhammed’in yaşamından örnekler ve İslam tarihinin tozlu sayfalarında yer alan önemli olaylara yer veriliyor.

Ramazan ayının huzuru, izleyicilerden gelen sorular, İslam tarihinde yaşanan önemli olaylar, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, çok özel dualar Ramazan boyunca ‘Mustafa Karataş ile Sahur Vakti’nde yer alıyor.

6 NİSAN 2022 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

07:45 Dizi 'Benim Adım Melek'

09:15 TV Filmi 'Kül' TV FİLMİ

11:00 Dizi 'Hz. Yusuf'

12:30 Nermin'in Enfes Mutfağı YAŞAM Dizi

13:30 Dizi "Baş Tacım" DİZİ

15:30 Dizi 'Can Yoldaşım' DİZİ

18:00 Kanal 7 Haber Saati HABER

18:50 İftar Saati (Canlı Yayın) RAMAZAN

20:00 Dizi 'Emanet' (Yeni Bölüm)

21:20 Dizi 'Hz. Yusuf' DİZİ

23:20 Dizi "Diriliş Ertuğrul" DİZİ

02:15 Mustafa Karataş İle Sahur Vakti (Canlı Yayın)

05:15 Mukabele RAMAZAN