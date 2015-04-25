MHP’li Balkız’dan Manisa’daki Zirai Don İle İlgili Açıklama

MHP Manisa Milletvekili Adayı Av. Zeynel Balkız, Manisa’da meydana gelen zirai don nedeniyle üzüm bağlarının ve meyve ağaçlarının yüzde 80 ve 90 oranında zarar gördüğünü belirterek, “Manisa üreticilerinin tamamı afet kapsamına alınarak, tespit edilecek zarar devlet tarafından derhal ödenmelidir” dedi.Manisa’nın çeşitli ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu meydana gelen zirai don, üzüm bağlarında büyük zarara yol açtı. MHP Manisa Milletvekili Adayı Av. Zeynel Balkız ise zararın büyük olduğuna değinerek şöyle konuştu:"Manisa’daki don afetinden dolayı çok büyük bir şekilde zarar gören başta üzüm bağları ve meyve ağaçları olmak üzere ilimizde yüzde 80 ile 90 oranında zarar vardır. Üreticimizin ürünleri konusunda ne yapılması gerekiyorsa onların sonuna kadar yanındayız. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz. Dertlerinizin yakın takipçisiyiz. Gece yaşanan don afeti çiftçimizin 2015 sezonunu öldürmüştür. Manisa üreticilerinin tamamı afet kapsamına alınarak, tespit edilecek zarar devlet tarafından derhal ödenmelidir.”