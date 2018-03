Sibel Can Bursa’da Yetenek Avında

Ünlü sanatçı Sibel Can ‘sesi çok güzel’ adlı programa yeni yetenekler bulmak için Bursa’ya geldi.Ünlü sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz hafta televizyonda yayınlanmaya başlanan "Sesi Çok Güzel" isimli programın yeni bölüm çekimleri için Bursa’da yetenek avına çıktı.Çekirge’de VYS Mimarlık yöneticisi Veysel Özdemir’in keşfedilmesi için ihbar ettiği Ali isimli ustabaşını çalıştığı ortamda dinlemek için VYS Mimarlık’ın çalışmalarını yürüttüğü otel inşaatına gelen Sibel Can, tüm çalışanlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Sanatçı, ihbar edilen ustabaşını dinlerken çok beğendiğini dile getirdi. Muş’tan çalışmak üzere Bursa’ya gelen Ali ustanın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.