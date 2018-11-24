Nevşehir’de Aleyna Tilki rüzgarı esti

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen Aleyna Tilki konseri yoğun ilgi gördü.

Nevşehir Nissara AVM tarafından düzenlenen Aleyna Tilki konserinde izdiham yaşandı. Nevşehir’de ilk kez bir konser düzenleyen Aleyna Tilki’nin hayranları alışveriş merkezinde izdihama neden olurken, ünlü şarkıcı sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Yaklaşık 45 dakika sahnede kalan genç sanatçı, zaman zaman kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla da sohbet ederken şarkıları ve dansı ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 17:59