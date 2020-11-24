MasterChef’in Ürgüp bölümü Devrent Vadisi’nde çekildi

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef’in 28 Kasım’da yayınlanacak dış çekimi Ürgüp’te gerçekleşti.

Ürgüp’ün Devrent Vadisinde çekimi yapılan programda Ürgüp, bir çok yönüyle ekranlara yansıyacak. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün ikili ilişkileriyle çekimin Ürgüp’te yapılmasına karar verilen Masterchef Ürgüp bölümü, 28 Kasım Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. Ürgüp’ten seçkin bir jürinin tadım masasında yer aldığı Masterchef programında yarışmacılar, Ürgüp’e özgü yemekler yaptı. Ürgüp’te turizmciler ve STK’larla iş birliği yaparak böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra Masal Kent Ürgüp’ü gastronomi turizmi ile de öne çıkarmak istediklerini vurguladı.

Türkiye’nin önde gelen büyükşehirlerinin yanı sıra Ürgüp’te bu çekimlerin yapılmasının bölge turizmine sağlayacağı katkı nedeniyle mutluluk duyduğunu belirten Başkan Aktürk, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yanı sıra Acun Medya’nın yönetici kadrosunu Ürgüp’te ağırlamaktan keyif aldığını da sözlerine ekledi.