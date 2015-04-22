İzmir’de İrem Derici Coşkusu

İzmir’de bu yıl 18’inci kez düzenlenen Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin ikinci gününde sahne alan İrem Derici, şarkıları ve sahne şovuyla Gaziemirlileri coşturdu. Konserde, sanatçının vokalistleri de solo performanslarıyla dinleyenlerden tam not aldı.Gaziemir’de bu yıl 18.’si düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin ikinci gününde sahneye çıkan İrem Derici, müthiş performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hareketli ve duygusal parçalarıyla hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçı, ekibiyle birlikte sahneye koyduğu performansla seyirciyi büyüledi. Sanatçının vokalistleri Öykü Karadağ ile Ceren Deniz solo performanslarıyla beğeni topladı. Sahnede fırtına gibi esen İrem Derici’nin parçalarına, soğuk havaya rağmen, İzmir’in dört bir yanından gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yaklaşık 10 bin kişi eşlik etti. Ünlü sanatçının hayranları, sanatçıya duydukları sevgiyi haykırarak anlatmaya çalıştı.Konser arasında sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ve eşi Gıda Bankası Yardımlaşma Derneği Başkanı Birsen Şenol, sanatçıya semt evi kursiyerlerinin kurslarda ürettikleri el yapımı kolye ve zeytin fidanı sunarak teşekkür etti.