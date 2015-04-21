Açelya Akkoyun’un Kızı Alya 7 Yaşına Girdi

Tiyatro sanatçısı ve televizyoncu Açelya Akkoyun’un kızı Alya 7 yaşına Minopolis Çocuk Şehri’nde düzenlenen çok özel bir doğum günü partisiyle girdi. Açelya Akkoyun, “Dünyada yaşanabilecek en büyük mutluluk bu” dedi.Tiyatro sanatçısı ve televizyoncu Açelya Akkoyun’un kızı Alya, 7 yaşına Minopolis Çocuk Şehri’nde düzenlenen çok özel bir doğum günü partisiyle girdi. Doğum gününü annesi ve babasıyla birlikte kutlayan minik Alya, arkadaşlarıyla tüm gün oyun oynayarak eğlendi. Minik Alya, kendi elleriyle hazırladığı doğum günü pastasının tarifini ise şöyle verdi: “Mavi, mor ve beyaz renkli hamurlarla yaptım. İçine de çilek ve çikolata koydum.”Mutlulukların en büyüğünü yaşadığını ifade eden ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, “Allah herkese böyle güzel günleri evlatlarıyla yaşamayı nasip etsin, çok mutluyum” dedi. Çok sayıda konuğun katıldığı doğum günü kutlaması Bakırköy Marmara Forum’da yer alan Minopolis Çocuk Şehri’nde gerçekleşti. Alya’nın pastasını kendi yaptığını söyleyen Akkoyun, “Herkese tavsiye ederim. Çok profesyonel bir pasta olmasa da güzel bir hatıra oluyor ve çocuklar kendi pastalarını yapmaktan çok mutlu oluyorlar” dedi.