Yurt dışındaki vakıf eserleri ayağa kaldırılıyor

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Osmanlı'nın varlık gösterdiği ülkelerdeki eserlerde restorasyon çalışması yaptıklarını belirterek, "Bosna bunların en başında geliyor, Kosova, Kıbrıs, Makedonya var. Arnavutluk, Sırbistan'da yeni başlıyoruz ama Yunanistan ve Bulgaristan noktasında biraz sıkıntılarımız var. Eğer ülkeler orada da iyi niyetli olursa inşallah oralarda da restorasyon faaliyetlerine başlamak istiyoruz." dedi.

Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye çapında 2002 yılından bugüne 5 bin eserin restorasyonunu tamamladıklarını söyledi.

Her yıl 250 eseri restorasyon programına aldıklarını dile getiren Ertem, "Bu, şu anlama geliyor; her yıl 250 şantiyemiz var ve bu perspektife uygun olarak hareket ediyoruz. Bu yıl sayıyı biraz daha artırdık. Çünkü imkanlarımız ve tecrübemiz var. Yetmedi, artık yurt dışında da varız. Osmanlı coğrafyasında olan ülkelerde de restorasyon çalışmalarını başlattık. Şu anda yurt dışında 50'ye yakın proje çalışmamız var. Bunlardan bitenler ve devam edenler var ama 50 civarında eseri programa aldık. Onları da yurt içindeki projelerimizin üzerine koyarsak yılda 300 civarında eseri bundan sonra programa alacağız ve devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Yunanistan ve Bulgaristan noktasında sıkıntılarımız var"

Ertem, Türkiye ile ilişkileri iyi durumda olan ve Türkiye'ye müsaade eden ülkelerde restorasyon çalışması yapabildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bosna bunların en başında geliyor, Kosova, Kıbrıs, Makedonya var. Arnavutluk, Sırbistan'da yeni başlıyoruz. Buralarda restorasyon gerçekleştiriyoruz ama Yunanistan ve Bulgaristan noktasında biraz sıkıntılarımız var. Eğer ülkeler orada da iyi niyetli olursa inşallah oralarda da restorasyon faaliyetlerine başlamak istiyoruz. Bütün Osmanlı coğrafyasında ne kadar eser varsa bizim potansiyel görev alanımızdadır. İnşallah bu fırsat verilir ve bu restorasyonları gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Özellikle yurt dışında yaptıkları restorasyonların beğenildiğini vurgulayan Ertem, "Restorasyon işini iyi yapan, iyi bilen, bu konuda tecrübesi olan bir kurumuz. Tabii bu tecrübe sadece kendimizden kaynaklanmıyor, çalıştığımız firmalar da bu anlamda yılların firmaları, tecrübeleri var. O nedenle de yaptığımız restorasyonlarda iyi sonuç aldığımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.