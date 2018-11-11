Yitirdiği oğlunun adını kütüphanede yaşatıyor

KARS (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve henüz 2,5 yaşında NCL (beyincik erimesi) teşhisi konulan Aras Büyüktanır, 4 Mart 2018'de yaşamını yitirdi.

Baba Özgür Büyüktanır, doktorların "çaresiz hastalık" olarak nitelediği NCL nedeniyle kaybettiği oğlunun adının yaşatılması için başlattığı kampanyayla memleketi Kağızman ilçesine bağlı Kötek köyünde kütüphane kurdu.

Kötek Şehit Taner Seloğlu İlkokulu/Ortaokulunda kurulan kütüphaneye, Türkiye'nin farklı bölgelerinden duyarlı insanlar çok sayıda kitap gönderdi. Kitaplar, baba Büyüktanır ile öğrenciler tarafından kütüphaneye yerleştirildi.

Baba Özgür Büyüktanır, oğlu Aras'ın 2 yaşına kadar çok sağlıklı bir çocuk olduğunu ancak ondan sonra hastalığın tanısının konulduğunu söyledi.

Oğlunun 2 yaşından sonra hayat fonksiyonlarını kaybettiğini anlatan Büyüktanır, "Hastalıktan sonra oğlum yatağa düştü, kendimizi anlatabilmek adına farkındalık yaratmak istedik ve kitap yazdım. Kitap Aras'la birlikte gündeme geldi bu sırada da Aras'ı kaybettik. Aras'ın bize bir misyon bıraktığını düşündük, bu misyon engelli çocuklara nasıl ulaşabiliriz diye bir misyon oluştu üzerimde." dedi.

"Binlerce insan destek oldu"

Büyüktanır, Aras'ın anısına köy okuluna kütüphane açmayı hedeflediklerini belirterek, "Kütüphaneyi sadece ben değil, yüzlerce insanla yapmayı planladım. Bu yolculuğumuzda yüzlerce, binlerce insan destek oldu, şu an buradayız. Türkiye'nin birçok yerinden Kastamonu'dan, Kütahya'dan, Malatya'dan, Antalya'dan Aras için yüzlerce kitap geldi." diye konuştu.

Kitapların içinden duygu dolu mektuplar, küçük notlar çıktığını aktaran Büyüktanır, bunların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Büyüktanır, "Evladımızı kaybettik ama çocukların o mutluluğunu, yüzlerindeki heyecanı görmek bize şevk veriyor. Kitapları çocuklarla birlikte raflara yerleştirdik. Bundan 10 yıl sonra bu çocukların iyi yerlere geleceğine, kitap okuma alışkanlığı geliştikçe daha güzel şeylerin olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Birliktelik olduğu müddetçe aşılmayacak hiçbir engel yoktur"

Büyüktanır, kütüphanenin kurulması için yaklaşık bin kitap gönderildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok duyarlı, duygulu toplumumuz var. Birliktelik olduğu müddetçe aşılmayacak hiçbir engel yoktur. Biz burada sadece kitap değil, umut, sevgi, barış, kardeşlik dostluk dayanışma, insana dair herşeyi getirdiğimize inanıyoruz. Bunu birçok insanla birlikte başardık. Vatandaşların yine kitap göndermelerini bekliyorum. Oyuncak olur, çocukların oyuncaklara da ihtiyacı var. Buradaki çocuklar çok mutlu oluyorlar. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek, bu heyecanı yaşamak bizi daha da mutlu etti."