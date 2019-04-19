Yenimahalleli öğrenciler hünerlerini sergiledi

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesinin Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde ücretsiz müzik, resim ve kağıt katlama sanatı eğitimi alan öğrenciler yıl sonu gösterisi düzenledi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki etkinlikler, Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda 200 öğrencinin el emeği ürünleri, vatandaşın beğenisine sunulduğu sergiyle başladı.

Yenimahalle Belediyesi Resim Öğretmeni Merva Köprülü, öğrencilere özgür olabilecekleri bir alan oluşturduklarını dile getirdi.

Serginin ardından Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda Mehmet Uygun Gençlik Merkezinin Gençlik Korosu ve Gençlik Orkestrası, "Yıl sonu Dinletisi" ile kulakların pasını sildi.

Kursiyerler, Koro Şefi Görkem Turan eşliğinde, Türkçe ve yabancı parçalardan oluşan repertuvarlarını icra etti. Şarkıları hem seslendiren hem de çalan öğrenciler, uzun süre alkışlandı.